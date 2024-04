Wybory samorządowe 2024 w Podlaskiem. Komentarze polityków Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi

Oto komentarze, jakie po sondażowych wynikach udzielili lokalni politycy KO.

Poseł Krzysztof Truskolaski, przewodniczący Regionu Podlaskiego PO RP :

Wyniki sondażowe pokazują, że jako koalicja 15 października wygrywamy wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich. Te wyniki nastrajają nas dużym optymizmem i wierzę, że w poniedziałek słupki poparcia dla PiS i Koalicji zamienią się my, jako Koalicja Obywatelska wygramy te wybory do sejmiku, bo jako koalicja 15 października ponownie je wygraliśmy.