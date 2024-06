Eurowybory 2024. Hity i kity kampanii wyborczej na Podlasiu

W niedzielę (9 czerwca) po raz trzeci w ostatnich miesiącach pójdziemy do urn wyborczych. Po jesiennych wyborach parlamentarnych i wiosennych samorządowych przychodzi czas, byśmy wybrali posłów do parlamentu europejskiego.

Kampania na zmęczeniu

Dobiegająca końca kampania nie należała do wybitnych. Widać było zmęczenie samych kandydatów, którzy kolejny miesiąc byli w trasie. Kolejny miesiąc przekonywali tych samych wyborców, by – często – znów głosowali na nich. Na listach bowiem znów pojawiają się te same nazwiska, które wcześniej zabiegały o Sejm, Senat, rady gmin czy miejsca w sejmikach wojewódzkich.