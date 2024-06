Eurowybory 2024. Akcje frekwencyjna Unii Metropolii Polskich i miasta Białystok. Prezydent Tadeusz Truskolaski zachęca do głosowania

Myślę, że poprzednie dwie kampanie przyniosły bardzo duży sukces. Zwłaszcza ta sprzed 15 października, gdy frekwencja była bardzo wyoska - przypomniał prezydent Białegostoku. Teraz miasto przyłącza się do akcji profrekwencyjnej.

Przypomniał, że w eur0wyborach 9 czerwca można w zasadzie głosować na tereni całej Unii.

- Wystarczy wziąć z gminy zaświadczenie - dodał prezydent.

Czas na to jest do 6 czerwca. Na razie miasto wydało 576 zaświadczeń o prawie do głosowania, natomiast 914 osób złożyło wnioski o zmianę miejsca głosowania. Zostało sporządzonych 56 aktów pełnomocnictwa. Ponadto mieszkańcy zgłosili 50 razy zamiar głosowania korespondencyjnego, a 44 osoby złożyły wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Od frekwencji zależy to, ile przypadnie mandatów w danym okręgu. W poprzednich eurowyborach, dzięki temu, że wyborcy licznie stawili się przy urnach, okręg warmińsko-mazursko-podlaski miał trzech swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W latach 2004, 2009, 2014 było ich dwóch.