Eurowybory 2024. Kandydaci Lewicy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wspierała ich wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat

Działacze Lewicy wskazywali, że jej program zawiera wiele postulatów skierowanych do seniorów, jak bezpieczeństwo lekowe, bon turystyczny dla seniora w wysokości 50 euro co dwa lata oraz bon kulturalny w wysokości 20 euro miesięczni.

Według Lewicy Solidarna Europa to także Europa solidarna z kobietami, co częściowo pokrywa się z polityką senioralną, bo aż 60% osób powyżej 60 roku życia to kobiety.

- Nie jest łatwo być kobietą w Polsce. Zawody opiekuńcze są nisko opłacane, a najbiedniejszą grupą społeczną są seniorki. Nie jest łatwo być matką w Polsce, bo nie ma dostępu do żłobków i przedszkoli a dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony. Podobnie jak dostęp do tanich mieszkań czy publicznego transportu – powiedziała Bożena Przyłuska w Białymstoku.

Dodała, że Europa musi być równa dla kobiet.