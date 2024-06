Lewica chce wdrożenia strategii Made in Europe

Działacze Lewicy zaprosili dziennikarzy na ulicę Andersa, by tłem ich konferencji była białostocka elektrociepłownia. To jedno ze źródeł ciepła w mieście. A kwestia energetyczna jest jednym z tych tematów, które będą bolączkami do rozwiązania w nadchodzących latach na forum Unii Europejskiej.