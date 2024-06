Ani be, ani me, ani kukuryku oraz znienawidzone „ojro”. Czyli Sikorski o dietetykach i wyjątku od tej reguły, pośle Frankowskim

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Frankowski nie jest typem dietetyka

- W Parlamencie Europejskim mamy typ europosła dietetyka. To znaczy kogoś, kto ani be, ani me, ani kukuryku w obcych językach, ale znienawidzone „ojro” chętnie pobiera. Frankowski nie z tych. Frankowski naprawdę pracował. I potrzebujemy, aby nadal walczył o polskie interesy na szczeblu europejskim – mówił o Frankowskim minister Sikorski.

Zauważał, że to w Parlamencie Europejskim zapadają najważniejsze decyzje. To tu zatwierdzane są traktaty, budżet, powstają dyrektywy europejskie. Ale to też np. kształtowane są porozumienia handlowe, a sama Polska nie byłaby wstanie wynegocjować warunków jak cała Unia Europejska np. z Chinami. Tu ustala się wysokości dopłat dla rolnictwa, warunki pracy. Tu utrzymuje się jednolity rynek czy strefę Schengen. Ale tu też zapadają decyzje np. odnośnie jednolitych zasilaczy do telefonów czy prawo, by „gadżety” nie nadawały się do wyrzucenia po dwóch, trzech latach. Ale by można było je naprawiać.