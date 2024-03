Lewica w Białymstoku o antykoncepcji, edukacji bez indoktrynacji oraz bezpieczeństwie Agata Sawczenko

To czas, by powiedzieć: dość obietnic, czas na ich wdrażanie. Lewica jest tego gwarantem – przekonywał podczas konferencji w Białymstoku Paweł Krutul. Wicewojewoda podlaski z Lewicy w najbliższych wyborach kandydować będzie do sejmiku województwa. Na spotkaniu obecni byli inni kandydaci: zarówno do sejmiku, jak i białostockiej rady miasta. – Białystok jest metropolią. A ta metropolia w tej chwili choruje – mówił Andrzej Aleksiejczuk, kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku. Podnosił kwestię zbyt niskich płac, budowy lotniska czy bezpieczeństwa.