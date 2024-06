Kandydat PiS do europarlamentu Adam Andruszkiewicz: będziemy ostro zabiegać o należne środki unijne i rozwój Podlaskiego

Dodał, że wśród kandydatów PiS są osoby z dużym doświadczeniem europarlamentarnym, ale też doświadczeni politycy na niwie krajowej. - Będą dobrze reprezentowali polski interes w Brukseli. Nie dopuszczą do tego, aby Polska straciła suwerenność.

O tym mówił też Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji w rządach PiS.

- Unia Europejska zaczyna ingerować w coraz więcej obszarów naszego codziennego życia. W Brukseli zapadają już takie decyzje, jak mamy żyć, czym mamy płacić (gotówką, czy kartą), czym jeździć, co jeść, jak wyremontować swoje mieszkanie - bo słyszymy o dyrektywach budynkowych. To kosztowne decyzje, na które my, jako Polacy, się nie pisaliśmy. Chcemy żyć w państwie, które ma prawo decydować o własnej walucie, które ma prawo podejmować własne decyzje - mówił Andruszkiewicz.