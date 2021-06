Białystok. Polityczna bitwa o przyczepki z hasłami. Jedna rok temu stanęła przed urzędem wojewódzkim, druga na parkingu przy Legionowej red

Jedną odnosiła się do polityki rządu wobec samorządów. Drugą zaparkowali działacze skupieni wokół posła Adama Andruszkiewicza eksponując nazwiska i twarze tych radnych, którzy byli za likwidacją ulicy Łupaszki. Zostali za to ukarani mandatem przez straż miejską, choć mieli opłacony bilet w strefie parkowania. To, kto ustawił pierwszą, pozostaje tajemnicą. Poza jednym: nie musiał płacić za parkowanie.