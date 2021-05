Białystok. Po mieście jeździ billboard z nazwiskami radnych, którzy głosowali za zmianą ulicy Łupaszki (zdjęcia)

Białystok. Ulica mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko będzie nadal na Skorupach. Nazwa zostaje dzięki PiS-owi i Marcinowi Moskwie

Ulica, której patronuje Łupaszko, nie zniknie z mapy Białegostoku. Radni odrzucili projekt obywatelskiej uchwały. Ulicę uratował klub PiS i radny KO Marcin Moskwa, którzy byli za jej pozostawieniem. Troje jego klubowych kolegów wstrzymało się też od głosu. To wystarczyło, by obronić patrona. W burzliwej dyskusji nie brakowało reasumpcji głosowań, jaki i odniesień nie tylko do postaci dowódcy V Brygady Wileńskiej AK, ale i komunistów, UPA, racji stanu, długości nazewnictwa ulic, terroryzmu państwowego reżimu w Mińsku, a nawet wyroku w sprawie kopalni w Turowie.