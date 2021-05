Białystok. Bój o Łupaszkę. Kolejna próba zlikwidowania ulicy majora Zygmunta Szendzielarza. Już na majowej sesji rady miasta [24.05.2021]

Nie w czerwcu, ale jeszcze w maju radni zajmą się ponowną zmianą ulicy mjr Henryka Szendzielarza ps. Łupaszko na Podlaską. Chcą tego niektórzy mieszkańcy Skorup. W poniedziałek [17.05.2021 r.] złożyli w biurze rady miasta projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Trafi na sesję w poniedziałek [24.05.2021].

Zgodnie ze statutem miasta, by projektem zajmowali się radni, musi poprzeć go 300 mieszkańców. Za zmianą ulicy Łupaszki na Podlaską opowiedziało się 1125 białostoczan - Podpisy został sprawdzone. Zgodnie z prawem zdecydowałem się go umieścić na najbliższej sesji - mówi Łukasz Prokorym przewodniczący Rady Miasta Białystok. O tym, że mieszkańcy zbierają na Skorupach podpisy za zmianą nazwy ulicy, Poranny pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Inicjatorka akcji miała nadzieję, że radni zajmą się sprawą jeszcze przed wakacjami. Informowała, że za rozpoczęciem zbierania podpisów stały względy natury formalnej - Mieszkam przy tej ulicy i jej nazwa je bardzo kłopotliwa w stosowaniu. Gdziekolwiek bym nie podawała adresu do korespondencji, czy to w banku, czy też w urzędzie, to nazwa ulicy nie mieści się w rubrykach – mówi mieszkanka Skorup.

Czytaj też:Białystok. Kolejna próba zmiany nazwy ulicy mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko". Trwa zbiórka podpisów. To akcja mieszkańców I ten wątek znajdujemy w uzasadnieniu projektu obywatelskiego opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej przez biuro rady miasta. Ale znajduje się na końcu i nie jest dominując. Większa część uzasadnienia odwołuje się do tego, który przyświecał pierwsze próbie nadania temu fragmentowi nazwy Podlaska. Chodzi o historyczne odniesienia do Podlasia jako krainy położonej w północno-wschodniej części Polski oraz to, że w tym rejonie nazwy ulic pochodzą od nazw krain geograficznych: Kujawskiej, Pomorskiej, Warmińskiej. Ale uzasadnieniu pojawia się też trzeci wątek nawiązujący do tego, co stało się na sesji w marcu 2021 roku. Radni poparli wtedy pomysł zgłoszony przez prezydenta Białegostoku, by nienazwane do tej pory przedłużenie ulicy Łupaszki, otrzymało nową nazwę – Podlaska. Przeciwko tej propozycji była komisja bezpieczeństwa i samorządności.

- Moje wątpliwości budzi nie nazwa proponowanej ulicy, ale jej lokalizacja - mówił Paweł Myszkowski (PiS), przewodniczący komisji. - W powszechnym odbiorze jest to ulica majora Łupaszki. Na etapie wprowadzania jej nazwy działki przez które przebiega nie były jeszcze wydzielone. Teraz należałoby je przypisać do ulicy Łupaszki. Jednak cała rada była odmiennego zdania. Już od ponad miesiąca wiszą tabliczki z napisem "Podlaska". Na przeciwko stoi blok przypisany do ul. Łupaszki. Teraz te odniesienia znajdujemy w uzasadnieniu obywatelskiej uchwały o zlikwidowaniu ulicy Łupaszki z mapy Białegostoku. - Podjęcie uchwały zmieniającej nazwę ulicy w zaproponowanym brzmieniu jest celowe i uzasadnione, ponieważ stworzy jednolity ciąg komunikacyjny o wspólnej nazwie — Podlaska. Zagwarantuje to utrzymanie ładu przestrzennego - czytamy w uzasadnieniu inicjatywy obywatelskiej. Nazwa ul. Łupaszki funkcjonuje od kwietnia 2018 roku. Na sesji władze miasta zaproponowały, by łącznik powstały po budowie przeprawy z os. Piasta na Skorupy nazwać Podlaska. Nie zgodzili się na to radni PiS, którzy mieli większość w radzie i przeforsowali Łupaszkę.

W październiku 2019 roku głosami Koalicji Obywatelskiej, która po wyborach w 2018 roku miała większość, radni zmienili nazwę ulicy Łupaszki. Podnosili, że dowódca V Brygady Wileńskiej AK to postać kontrowersyjna dla części mieszkańców Podlasia, zwłaszcza z mniejszości narodowych i religijnych. Sesja przebiegała w burzliwej atmosferze, mieszkańcy wznosili okrzyki hańba. Jeszcze większy był chaos prawny. Bo przeforsowano ulicę Podlaską, choć uzasadnienie do projektu przekazanego radnym dotyczyło nadania nazwy „100 lecia Praw Kobiet”, co oznaczało, że uchwała została podjęta bez uzasadnienia. Ten chaos prawny zakwestionował wojewoda, a także to, że nie było przesłanek merytorycznych do zmiany nazwy. Jako, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało wydane niedługo po uchwaleniu nowej nazwy ulicy, a potem sprawa trafiła do sądu, tabliczki z nazwą ul. Podlaskiej nigdy nie zostały przez władze miasta zamontowane.

W maju 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, do którego odwołała się rada miasta, utrzymał zarządzenie wojewody. W uzasadnieniu podał miażdżącej ocenie decyzję podjętą przez radę miasta. Ta złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale nic nie wskórała. Radni zajmą się zmianą nazwy ulicy na sesji w poniedziałek [24.05.2021r.]. Obradować będą w trybie hybrydowym.

