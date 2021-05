Białystok. Kolejna próba zmiany nazwy ulicy mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko". Trwa zbiórka podpisów. To akcja mieszkańców

Kolejna próba zmiany nazwy ul. Łupaszki w Białymstoku. Tym razem podjęta przez mieszkańców. Pod swoją akcją zbierają podpisy na Skorupach.

- Mamy ich już ponad sto. Liczymy, że być może uda się całą akcję zakończyć przed czerwcową sesją rady miasta, tak by radni zajęli się naszą inicjatywą jeszcze przed wakacjami – mówi mieszkanka Skorup, pomysłodawczymi obywatelskiego poruszenia. By radni zajęli się uchwałą obywatelską pod pomysłem musi się podpisać co najmniej 300 białostoczan. Jeśli tak się stanie, to radni po raz drugi zmierzą się z materią zmiany nazwy ulicy na Skorupach, której patronuje mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”. Za pierwszym razem rozegrała się batalia polityczno-prawno-sądowa, którą szerokim echem odbiła się w kraju Czytaj też: Nazwa ul."Łupaszki" zlikwidowana. Wśród okrzyków: Hańba, hańba Nazwa ul. Łupaszki funkcjonuje od kwietnia 2018 roku. Na sesji władze miasta zaproponowały, by łącznik powstały po budowie przeprawy z os. Piasta na Skorupy nazwać Podlaska. Nie zgodzili się na to radni PiS, którzy mieli większość w radzie i przeforsowali Łupaszkę.

W październiku 2019 roku głosami Koalicji Obywatelskiej, która po wyborach w 2018 roku miała większość, radni zmienili nazwę ulicy Łupaszki. Podnosili, że dowódca V Brygady Wileńskiej AK to postać kontrowersyjna dla części mieszkańców Podlasia, zwłaszcza z mniejszości narodowych i religijnych. Sesja przebiegała w burzliwej atmosferze, mieszkańcy wznosili okrzyki hańba. Jeszcze większy był chaos prawny. Bo przeforsowano ulicę Podlaską, choć uzasadnienie do projektu przekazanego radnym dotyczyło nadania nazwy „100 lecia Praw Kobiet”, co oznaczało, że uchwała została podjęta bez uzasadnienia. Ten chaos prawny zakwestionował wojewoda, a także to, że nie było przesłanek merytorycznych do zmiany nazwy. Jako, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało wydane niedługo po uchwaleniu nowej nazwy ulicy, a potem sprawa trafiła do sądu, tabliczki z nazwą ul. Podlaskiej nigdy nie zostały przez władze miasta zamontowane.

W maju 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, do którego odwołała się rada miasta, utrzymał zarządzenie wojewody. W uzasadnieniu podał miażdżącej ocenie decyzję podjętą przez radę miasta. Ta złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale nic nie wskórała.

Teraz temat wraca, ale za sprawą samych białostoczan. - Zgłosili się do mnie mieszkańcy z zapytaniem, jak mogliby zmienić nazwę ulicy Łupaszki. Poprosiłam biuro rady miasta o przygotowanie od strony prawnej takiej informacji. Przekazałam ją pomysłodawczyni akcji – mówi Joanna Misiuk, radna Forum Mniejszości Podlasia (KO) w białostockiej radzie miasta. Przypomina, że wszyscy w Białymstoku doskonale wiedzą, że nazwa tej ulicy budzi kontrowersje. Ale teraz doszedł też problemy innej natury. - Mieszkańcy tłumaczą, że jest za długa. Mają problem z wstawieniem jej w różnych rubrykach. Pomijając to, że patron dzieli, to chcą zmiany nazwy ze względów praktycznych – dodaje radna.

Potwierdza to sama inicjatorka akcji. - Mieszkam przy tej ulicy i jej nazwa je bardzo kłopotliwa w stosowaniu. Gdziekolwiek bym nie podawała adresu do korespondencji, czy to w banku, czy też w urzędzie, to nazwa ulicy nie mieści się w rubrykach – mówi mieszkanka Skorup. Czytaj też:Ulica Łupaszki w Białymstoku zostaje. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do rozstrzygnięcia wojewody Czy nie można zatem używać skrótu? - W urzędzie powiedzieli mi, że muszę stosować pełną nazwę – odpowiada pomysłodawczyni inicjatywy obywatelskiej. Podkreśla, że to był jedyny powód, który skłonił ją do rozpoczęcia zbierania podpisów pod projektem uchwały o zmianie nazwy.

- Jest bardzo dużo chętnych, szczególnie na Skorupach, by zmienić nazwę – mówi. - Nie wiem, jakie mają motywację. W moim przypadku były to tylko sprawy praktyczne.

Dodaje, że niektóre osoby z tego względu wstrzymują się z przemeldowaniem, licząc, że nazwa ulicy się zmieni. Podkreśla, że ma świadomość, że były wcześniej próby zmiany nazwy i jak odmowę uzasadniały sądy. - Nie wiem, czy się uda, ale spróbować warto – podkreśla mieszkanka Skorup. Czytaj też:Białystok. Niektórzy radni nie zgadzają się na ul. Podlaską tam, gdzie widziałby ją prezydent. Bo to naturalne przedłużenie ul. Łupaszki Przypomnijmy też, że na sesji w marcu 2021 roku, radni poparli pomysł zgłoszony przez prezydenta Białegostoku, by nienazwane do tej pory przedłużenie ulicy Łupaszki, otrzymało nową nazwę – Podlaska. Przeciwko tej propozycji była komisja bezpieczeństwa i samorządności.

- Moje wątpliwości budzi nie nazwa proponowanej ulicy, ale jej lokalizacja - mówił Paweł Myszkowski (PiS), przewodniczący komisji. - W powszechnym odbiorze jest to ulica majora Łupaszki. Na etapie wprowadzania jej nazwy działki przez które przebiega nie były jeszcze wydzielone. Teraz należałoby je przypisać do ulicy Łupaszki. Jednak cała rada była odmiennego zdania. Już wiszą tabliczki z napisem "Podlaska". Na przeciwko stoi blok przypisany do ul. Łupaszki. Radni PiS o skargach dot. zmiany nazwy ulicy Łupaszki (18.11.2019)