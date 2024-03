Ostatni na listach kandydaci na radnych Trzeciej Drogi Polski 2050 chcą zmian w mieście i województwie

W piątek konferencję zwołali kandydaci ruchu Polska 2050 startujący z ostatnich miejsc na listach Trzeciej Drogi do białostockiej Rady Miasta i sejmiku województwa podlaskiego.

Listy Trzeciej Drogi Polski 2050 są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o kompetencje kandydatów - przekonywał Mariusz Konopko.

On sam kandyduje do Rady Miasta, oczywiście z ostatniego miejsca na liście, w okręgu nr 2. Jednym z jego haseł jest "budżet obywatelski bez cwaniakowania". Chce też zmiany finansowania sportu i poprawy jakości powietrza. I zobowiązuje się, że do końca kadencji zlikwiduje wszystkie "kopciuchy" w mieście. - Wiemy, jak to zrobić - przekonywał.

Z kolei Konrad Czarnecki (Okręg 1) to najmłodszy kandydat z Trzeciej Drogi. Jest studentem socjologii i - jak o sobie mówi - aspirującym publicystą.