Pokłosie debaty lotniskowej prezydenta i marszałka. Teraz o Krywlanach chcą dyskutować radni KO. Na sejmiku

- Warto przypomnieć, że w 2008 roku prezydent Tadeusz Truskolaski i ówczesny marszałek województwa Jarosław Dworzański podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia spółki, która miała wybrać ostateczną lokalizację regionalnego portu lotniczego, a potem zarządzać jego budową. Rozpatrywane były wtedy białostockie Krywlany i Topolany, leżące ok. 30 km od Białegostoku. Dlaczego wówczas, kilkanaście lat temu, kiedy do dyspozycji samorządu było ponad 350 mln zł z funduszy UE na budowę lotniska ta spółka nie doszła do skutku? O to należałoby zapytać sygnatariuszy listu - podkreśla rzecznik marszałka.