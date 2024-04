Lewica w Białymstoku: Program "Aktywny Rodzic" ułatwi kobietom powrót do pracy po macierzyńskim

- „Aktywny Rodzic” to program skierowany do rodziców, a w szczególności do kobiet, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, by realizować się zawodowo. Wieleń pań zastanawia się, komu powierzyć opiekę nad swoją pociechą i Białystok nie odbiega w tej sprawie od innych polskich miast. Znamy problem dostępności miejsc w białostockich żłobkach, a prywatne placówki czy nianie znacząco obciążają rodzinne budżety. Dlatego czasem kobiecie nie opłaca się wracać do pracy – mówiła sekretarz białostockiej Nowej Lewicy Edyta Kondzior i dodała: - „Aktywny Rodzic” zapewni dofinansowanie do żłobków lub opieki przez nianie czy dziadków do 1,5 tys. zł miesięcznie.

