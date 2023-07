Prezydent Białegostoku i marszałek województwa rozmawiali o lotnisku na Krywlanach. Nie brakowało emocji. I kolejnych deklaracji

- Zaplanowano w nim wycinkę 40 proc dojrzałych drzew, ale nie na podejściu samolotów. Należy odpuścić wycinkę tam, gdzie nie ma nalotów, a przesunąć tam, gdzie one są. To kamień milowy – podkreślał Tadeusz Truskolaski, apelując, by marszałek zaangażował się w proces zmiany planu urządzania Lasu Solnickiego.