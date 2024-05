Trwają 38. Dni Sztuki Współczesnej. Zobacz co się będzie działo w weekend i jaki spektakl pokazany zostanie na wielki finał Urszula Śleszyńska

Dni Sztuki Współczesnej to jedna ze sztandarowych imprez Białostockiego Ośrodka Kultury. Hasłem tegorocznej edycji jest "Have No Fear!". W weekend czeka nas jeszcze kilka ciekawych spektakli i koncert. Zobaczcie jak wygląda program imprezy na sobotę i niedzielę i gdzie warto się wybrać.