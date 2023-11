To będzie święto żubra i filmu. Już na początku grudnia rusza kolejna edycja festiwalu kina krótkometrażowego Żubroffka

W ramach Festiwalu można będzie także zobaczyć wystawę norweskiego fotografa Helge Skodvina „Nowa fauna Norwegii, badania w latach 2014-2022”, dokumentującą krajobraz tego kraju poprzez alternatywną i rozszerzoną norweską faunę.

- W tym roku mamy takie motto: "Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Rób co możesz" - twierdzi Maciej Rant z BOK. - Są to słowa Arthura Ashe'a, bardzo znanego tenisisty amerykańskiego, Afroamerykanina, który tak naprawdę nigdy nie powinien się znaleźć na tym miejscu. Wszyscy mu mówili, że to nie jest sport dla niego, to nie jest miejsce dla niego. Ale on uważał, że może zmienić rzeczywistość. My też uważamy, że w tym szalonym świecie, który ciągle nie chce zwolnić, ciągle atakuje nas kolejnymi wojnami, kolejnymi szaleństwami, małe rzeczy są bardzo ważne. Chcemy, żeby ten nasz festiwal, nasz program, ale też te nasze spotkanie z widzami czy też gośćmi z całego świata było taką szansą na zmiany. Uważamy, że każdy z nas, jeżeli weźmie się za swoje życie, może wpłynąć na losy świata.