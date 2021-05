Żubroffka odbędzie się w tym roku hybrydowo. W jego ramach zostaną zorganizowane pokazy filmów, warsztaty koncerty i wystawy

- Z dużo radością informujemy, że Żubroffka w tym roku się odbędzie. Może nie będzie to taki format, jaki przewidywaliśmy w grudniu. Wynika to z tego, że czas pandemii pozmieniał terminy naszym gościom, ale mamy nadzieję, że będzie to równie pełny i atrakcyjny program. - mówi Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

- Odwołaliśmy grudniową Żubroffke, bo zdecydowaliśmy, że nasz festiwal nie może odbywać się online. Zawsze był on okazją do spotkań kultur, ludzi i wymiany różnych poglądów. Chcieliśmy, żeby odbywał się w normalnych salach. Pewne rzeczy uległy modyfikacji, ale staraliśmy się, żeby do tego spotkania doszło. Udało się to zorganizować i w dniach 9-13 czerwca przyjadą do nas goście z Polski i z zagranicy. Mamy nadzieję, że pojawi się też nasza podlaska publiczność. Festiwal będzie się odbywał w wersji hybrydowej. Część wydarzeń będzie odbywała się online, a część stacjonarnie. Mamy nadzieje, że ta edycja będzie czymś wyjątkowym - mówi Maciej Rant, kierownik kina Forum.

- Żubroffka to przede wszystkim konkursy filmów krótkometrażowych. Ich selekcja odbyła się w roku poprzednim. Wybieraliśmy spośród 3500 produkcji z całego świata. Do festiwalu dostało się 126 filmów. Konkurs obejmujący filmy polskie odbędzie się w kategoriach: animacja, dokument i fabuła. Produkcje zagraniczne powalczą w kategoriach Okno na Wschód i Cały ten Świat. Natomiast w formule otwartej twórcy powalczą w kategoriach Kids, Music Video, Na skraju - eksperyment oraz wideo-art. Nagrodzone zostaną także: najlepsza Animacja, Dokument, Fabuła, Zdjęcia i Muzyka. Do festiwalu zgłosili się autorzy produkcji z całego świata. Między innymi z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Australii, Argentyny i Brazylii. Na widzów czeka więc mnóstwo filmowych atrakcji pokazujących rzeczywistość sprzed pandemii. Pokazy będą odbywać się w kinie Forum i klubie Fama, który specjalnie na tę okazję przekształcamy na kino. Od środy do niedzieli całe popołudnie będzie można spędzić, patrząc w duży ekran i podróżując przez świat - mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

- Najważniejsze dla nas jest zdrowie naszych widzów oraz uczestników. Stosujemy się do wszelkich pandemicznych zasad. Jestem pewien, że jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Ilość miejsc pokazowych będzie ograniczona do 50% pojemności sal. Kino Forum jest jednak duże, więc będziemy mogli gościć sporo osób. Przypominamy jednak, żeby dobrze sobie zorganizować tę podróż filmową. Wejście będzie odbywało się na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Uznaliśmy, że wejściówki nie są najlepszym rozwiązaniem, bo zdarza się, że osoby je posiadający po prostu nie przychodzą. Zależy nam, aby jak najwięcej widzów zobaczyło filmy. Niestety musimy liczyć się z tym, że nie każdy wejdzie do kina. Nie chcemy jednak zamykać się na te osoby, które ze względu na trwającą pandemie nie mogą być z nami. Na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych mojeekino.pl będzie można obejrzeć wszystkie pokazy konkursowe. Co ważne zarówno widzowie będący w kinach, jak i ci przed ekranami będą mieli wpływ na to, kto otrzyma nagrodę publiczności, Dzikiego Żubra - mówi Maciej Rant, kierownik kina Forum.

- W ramach otwarcia festiwalu chcemy oddać hołd postaci związanej z Białymstokiem, Borisowi Kaufmanowi. Wywodzi się z Białegostoku i stąd wyjechał w świat i zrobił filmową karierę. Był operatorem filmowym i w latach 50. zdobył Oscara i Złoty Glob. Stworzył 70 fantastycznych produkcji zdjęciowych w tym zdjęcia do filmu "Dwunastu gniewnych ludzi". 9 czerwca o godzinie 20 w kinie Forum, zaprezentujemy jego krótkometrażowe pozycje. Tradycyjnie już otwarcie festiwalu będzie połączone z wydarzeniem muzycznym. Jeden z najważniejszych i najzdolniejszych twórców muzyki elektronicznych, Błażej Malinowski stworzy do tych filmów specjalną ścieżkę dźwiękową - opowiada Krzysztof Sienkiewicz.

- Najmłodsi w tym roku będą mieli szansę poznać świat animacji poklatkowej. Warsztaty przeprowadzi Paulina Szewczyk, animatorka związana z legendarnym łódzkim studiem Se-Ma-For. Dzieci będą tworzyły filmy w Leśnej Szkole Puszczyk w Osowiczach. Chcieliśmy połączyć warsztaty z edukacją ekologiczną, dlatego filmy będą tworzone z użyciem śmieci. Nie tylko będą uczyły się o filmie, ale także jak dbać o naszą planetę. Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli będą mogli spróbować swoich sił na warsztatach kostiumograficznych. Poprowadzi je kostiumografka Małgorzata Karpiuk. Pracowała przy takich produkcjach jak "Ślepnąc od świateł" i "Aida". To jedna z niewielu szans, aby zgłębić tajniki przygotowywania kostiumów do filmów. Dla seniorów zostały przewidziane warsztaty z Rafałem Łysakiem. Jego film "Miłość bezwarunkowa" podczas poprzedniej edycji festiwalu otrzymała nagrody w trzech kategoriach: Dzikiego Żubra, nagrodę Grand Prix oraz dziennikarzy zagranicznych. Podczas warsztatów z prowadzenia kampanii społecznej uczestnicy będą musieli zareklamować istotom pozaziemskim życie na Ziemi - mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

- Nabór na warsztaty trwa do 27 maja. Ze względu na pandemię ilość miejsc jest mocno ograniczona, więc zalecamy pośpiech. Natomiast miejsc jest ich jeszcze sporo, także bardzo zachęcamy do uczestnictwa. Jeśli nie uda się wypełnić limitu, to planujemy przedłużenie rekrutacji - dodaje Monika Piskurewicz.

Koncerty dla fanów muzyki elektronicznej oraz klimatów lat. 70 i 80.

- W ramach festiwalu przygotowaliśmy dwa spotkania z muzyką. 11 czerwca odbędzie się Żubroffka Polisz Najt. Klimat wykreują The Very Polish Cut Outs i Holiday 80. Będzie to miód na uszy tych, którzy lubią dobry bit, a jednocześnie mają sentyment do polskiej muzyki lat 70. i 80. Natomiast 12 czerwca odbędzie się Żubroffka goes Techno, na którym zaprezentują się artyści grający cięższą elektroniczną muzykę. Wystąpią Milena Głowacka, Phil Jensky i Vi. Całość poprowadzi Dtekk. Oba wydarzenia odbędą się w klubie FOMO - mówi Krzysztof Sienkiewicz.