Maj w Białostockim Ośrodku Kultury. Znajdzie się coś dla miłośników kina, historii i sztuki. Zobaczcie szczegóły poszczególnych wydarzeń

Tematem tegorocznej edycji festiwalu będzie "Have No Fear!" - mówi Katarzyna Kruszewska z BOK, kuratorka festiwalu Dni Sztuki Współczesnej. - Możemy to tłumaczyć jako "nie bójcie się, bądźcie bez lęku". I właśnie lękami i strachem, który ogarnia nas zewsząd, będziemy się zajmować. Żyjemy w okresie wojennym. Niektórzy mówią, że nawet już przed wojennym, bardziej niż powojennym. Żyjemy też w okresie po covidzie, który spowodował ogromny kryzys zdrowia psychicznego, o czym się coraz więcej mówi. Tych lęków i strachów jest naprawdę dużo, a my, w ramach Dni Sztuki Współczesnej chcemy o nich rozmawiać. Ale również afirmować odwagę i szukać jej źródeł. Szukać źródeł tego, jak się nie bać, szukać wsparcia.