Podlasie offowym teatrem stoi! Grupy zrzeszające niezależnych twórców z regionu rozbiły bank w programie OFF Polska. Zobacz kto dostał grant

OFF Polska to program Instytutu Teatralnego dla teatrów offowych i niezależnych. Jest dofinansowany ze środków MKiDN. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in. te twórców związanych z naszym regionem i działających na Podlasiu. A ktomu przypadł grant i w jakiej wysokości?

O pewnym niezwykłym doktorze

Rozpisałam projekt na produkcję, czyli realizację dokumentacji i granie spektaklu "Mały doktor wrócił" - mówi Joanna Troc, prezes Fundacji Teatr Czrevo. - To jest tytuł scenariusza który przygotowałam podczas kursu teatru dokumentalnego prowadzonego przez Instytut Grotowskiego we Wrocławiu. Powstał metodą verbatimu. Polega ona na tym, że nie ma żadnej literatury, a w scenariuszu jest tylko tekst który słyszymy od bohatera czy bohaterów. Moim bohaterem był doktor Arsalan Azzaddin, wicedyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim, Kurd, który mieszka w Polsce 40 lat, a przyjechał tutaj z Iraku na studia medyczne. Studiował w Białymstoku medycynę, a później pracował w różnych miejscach i ostatecznie trafił do Bielska Podlaskiego, gdzie jest ordynatorem SORu, wicedyrektorem szpitala do spraw medycznych.

Joanna Troc dodaje, że nadal trwa kryzys humanitarny na granicy, ale kiedy to wszystko się zaczęło, to właśnie on, w szpitalu w Bielsku Podlaskim, który jest 40 km od granicy, miał styczność z uchodźcami przewożonymi czasami karetką, czasami przez straż graniczną. I on był człowiekiem, który mógł im pomóc jako lekarz, ale nie tylko. Jego rola była znacznie większa. To człowiek, który zna język kurdyjski, perski, turecki, arabski angielski, rosyjski, no i polski. Wysłuchiwał różnych historii, pomagał, kontaktował się z rodzinami i stał się kimś więcej niż tylko lekarzem.