Tadeusz Jasiński odzyskał twarz. Wyjątkowy eksponat w Muzeum Pamięci Sybiru Alicja Olchanowska

Tadeusz Jasiński to bohater znany pasjonatom historii. Jednak jego postać do tej pory pozostała legendą. Nikt nie wiedział jak wyglądał, podważało się nawet jego istnienie. Wątpliwości te rozwiała Grupa Wschód dokonując niezwykłego odkrycia. Członkowie stowarzyszenia odnaleźli fotografię 15-letniego obrońcy Grodna z 1939 roku. Obiekt przekazano do Muzeum Pamięci Sybiru.