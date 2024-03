Eksponat miesiąca w Muzeum Pamięci Sybiru. Tym razem są to wyjątkowe zdjęcia

Pamiętam jak w przedszkolu mówiłam wierszyk - wspomina pani Teresa. - To było krótko przed naszym wyjazdem. Postawiono mnie na taboreciku. Mama mi sukieneczkę uszyła. No i zaczęłam mówić, ale w pewnym momencie sala zaczęła się śmiać, bo to, te moje mówienie, rozbroiło starszych. (...) Powiedziałam mamusiu więcej już nie powiem i mama zdjęła mnie z tego stołeczka. I tak się skończył mój pierwszy występ. Pamiętam też jak mama jedzenie zdobyła i pierwszy raz ugotowała zacierkę na mleku, to ta miska pojechała po stole i powiedziałam mamie: daj jeść. Więc mama mówi: no masz jedzenie. A ja na to, że to nie jedzenie. Bo jedzenie to kartofle i mleko. Jak było, bo nie zawsze i to było.