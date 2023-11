Wernisaż wystawy „Tylko ból jest mój” już w piątek, 1 grudnia w Muzeum Pamięci Sybiru. To ekspozycja wyjątkowa, opowiedziana przez kobiety OPRAC.: Urszula Śleszyńska

Już w piątek, 1 grudnia o godz. 18 odbędzie się wernisaż pierwszej, od czasu otwarcia siedziby Muzeum Pamięci Sybiru przy Węglowej, wystawy czasowej – „Tylko ból jest mój”. To wyjątkowa ekspozycja przygotowana przez kobiety – o kobietach. O tym, jak wyglądał ich Sybir i jak one go zapamiętały.