Statuetki Przyjaciela Muzeum zostały po raz piąty przyznane w Muzeum Pamięci Sybiru. Zobaczcie nagrodzonych i wyróżnionych

Jak co roku, w Muzeum Pamięci Sybiru, przyznane zostały wyróżnienia wyjątkowe. Tym razem trafiły do trzech osób. Dodatkowo przyznano też specjalne podziękowania dla Jolanty Hryniewickiej, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.

Statuetki przypominające bryłę lodu

- Cieszymy się, że powstało to muzeum, przekazaliśmy tutaj wszystkie nasze pamiątki - mówiła Teresa Borowska, sybiraczka.

Wśród przekazanych do muzeum pamiątek były m.in. listy i dokumenty, przesyłki a nawet kaftany czy koszulki - jednym słowom kto co miał i co udało mu się przywieźć z powrotem do kraju. Wtorkowa uroczystość była dla Borowskiej wyjątkowo wzruszająca.