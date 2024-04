Białystok. Na Rynku Kościuszki odsłonięto pomnik poświęcony "Kodeksowi supraskiemu"

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że ważne jest, aby wszystkie źródła historyczne służyły wspólnotom.

Przeszłość możliwa jest do badania na podstawie źródeł. Historyk, językoznawca jest bezbronny wobec badania przeszłości, jeżeli nie będzie jej w stanie badać w oparciu o źródło historyczne. "Kodeks supraski" analizując jego dzieło przeszedł bardzo długą drogą, ale to co najważniejsze, jest w Polsce i został przetłumaczony na współczesny, nowożytny język polski - mówił wojewoda podlaski.