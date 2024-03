Tradycyjne święcenie pokarmów wielkanocnych na rynku przyciągnęło wielu białostoczan. Nie zabrakło też życzeń od włodarzy. Zobacz zdjęcia

W mediach raz po raz, przez wiele przypadków, odmieniane jest słowo wojna - wspomniał abp Guzdek. - Dlatego też niezwykle ważną rzeczą jest spotkać zmartwychwstałego, który mówił do apostołów: pokój wam. Żeby ten boży pokój zagościł w naszych sercach. Bo to co dzieje się wokół nas, zaczyna się w naszym sercu. A poświęcenie pokarmów ma bardzo głęboki sens. Bo któż zasiada przy wspólnym stole do posiłku? Ludzie którzy darzą się sympatią, ludzie którzy się kochają, ludzie którzy żyją w pokoju. Poświęcę więc te pokarmy na stół wielkanocny po to, żebyśmy ten pokój w sercu ugruntowali i byśmy byli apostołami tej normalnej życzliwości, pokoju, dobroci.