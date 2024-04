"7 opowiadań" już od piątku w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Zobacz czyje prace będzie można obejrzeć i dlaczego warto się wybrać

Wystawa 7 opowiadań, to zbiór opowieści o artystach, ich tożsamości, inspiracjach i warsztacie twórczym. W zamyśle nawiązuje do książki, która jest istotną częścią aktywności projektowej i graficznej zebranych twórców. Czynnikiem wspólnym jest też związek z Politechniką Białostocką. Są to bowiem artyści, którzy tworzyli lub obecnie tworzą kierunek Grafika na Wydziale Architektury. Każdy z autorów ma swoją historię, do której nawiązują tworzone przez niego dzieła.

Prezentowana wystawa, to podróż do źródeł pierwotnych inspiracji twórców. Powrót do pierwszych fascynacji, stanowiących podstawę do dalszej działalności artystycznej, korzeni pracy twórczej. W ciągle pędzącym naprzód świecie artyści proponują chwilę na zastanowienie się i refleksję nad szczegółami, które ich urzekły i stały się podstawą ich identyfikacji twórczej.