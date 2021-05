Drugi dzień castingu do "West Side Story". OiFP rekrutuje tancerzy

Na casting do "West Side Story" w OiFP zgłosiło się ok. 200 solistów i 90 tancerzy. Zjechali się z całej Polski. Dzisiaj (24 maja) trwa drugi dzień przesłuchań.

"West Side Story" Leonarda Bernsteina to opowieść o zakazanej miłości między portorykańską imigrantką Marią i i Amerykaninem Tonym. Wybór tytułu nie był przypadkowy. Realizatorzy białostockiego spektaklu zgadzają się, że jest to dzieło aktualne, niezależnie od czasów w jakich się z nim stykamy.

- "West Side Story" to uniwersalny spektakl. To historia Romea i Julii umiejscowiona w czasach współczesnych. To też konflikt pokoleń i historia rodzącej się przemocy. Utwór opowiada o tym, jak łatwo ta przemoc może nami może zawładnąć i jak trzeba być silnym żeby się jej przeciwstawić. Oprócz tego to też historia wspaniałej miłości, a takie opowieści zawsze nas najbardziej urzekają czy to w teatrze, czy w balecie, czy operze - opowiada reżyser.