Dzień Kobiet w Białymstoku i regionie. Będzie teatralnie, muzycznie i nie tylko. Zobaczcie co można robić 8 marca oraz w weekend

Dla miłośników teatru - dwa spektakle

Pomimo tylu lat, które upłynęły od premiery sztuka Michela Tremblay’a jest wciąż aktualna. W tej scenicznej kuchni mamy taką małą Polskę czy Kanadę, czy jakikolwiek inny kraj – bo w każdym zdarza się to samo – gdzie możemy poruszyć bardzo ważne tematy w sposób komiczny, czasem satyryczny i pośmiać się z siebie i z naszych sąsiadów. Możemy też popłakać trochę nad naszą kondycją, że ciągle mamy swoje blokady, nasze rasizmy, obawy, maski. To hipokryzja codziennego życia. Wszystko aktualne. Dotyka i dotyczy, i dlatego warto dzisiaj robić ten tekst – mówi reżyser.

Ciekawie też prezentuje się spektakl "Dobranoc Panowie!" w Nie Teatrze (ul. Sienkiewicza 4). Zobaczyć go będzie można 8 marca o godz. 17 i 19. To błyskotliwa, pełna humoru i zwrotów akcji opowieści o trzech przyjaciółkach. Sztuka odważnie stawia tezę, że w obliczu niestałości relacji damsko-męskich, jedyna rzecz, której nie sposób podważyć to siła kobiecej przyjaźni. To opowieść o kobiecej solidarności i wsparciu na drodze do poszukiwania prawdziwej i szczerej miłości. Występują: Ania Łada, Magda Oleksiewicz i Monika Pawlik.