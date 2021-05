W operze przesłuchują i oglądają. Trwają castingi do musicalu "West Side Story"

Jak informuje rzeczniczka OiFP Małgorzata Jopich, przesłuchiwani w niedzielę wokaliści, będą też sprawdzani pod kątem choreograficznym na sali baletowej. - Po prostu, ubiegając się o rolę w musicalu, muszą też doskonale tańczyć - dodaje rzeczniczka podlaskiej opery.

- "West Side Story" to jest uniwersalna historia, wspaniała historia Romeo i Julii. Myślę, że zawsze ją trzeba przypominać, bo co jest w życiu ważne? To związek dwojga młodych ludzi, którzy na przekór wszystkiemu pokazują, że miłość ich trzyma i łączy. I to jest piękne, i tego szukamy. To jest spektakl aktualny, w którym będziemy też szukać odniesień do naszych czasów. Nie będziemy go jakoś specjalnie uwspółcześniać, aczkolwiek on się nie będzie dział tylko w tamtych czasach. Nie chcę za wiele mówić, ale wydaje mi się, że sama historia się broni - mówi Jakub Szydłowski, reżyser białostockiego spektaklu "West Side Story", który z OiFP współpracował już wielokrotnie i bardzo sobie ceni atmosferę białostockiej opery.