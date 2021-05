35. Dni Sztuki Współczesnej pod znakiem Lema i kobiecych twórczyń. Największe wydarzenie kulturalne w regionie powraca po przerwie

Do prezentacji spektaklu "Kowboje" pracownicy Białostockiego Ośrodka Kultury przymierzali się ponad 2 lata. W końcu im się udało.

- To produkcja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. - Spektakl odnosi się do przemocy w systemie edukacji. Cała historia toczy się w pokoju nauczycielskim - opowiada Katarzyna Kruszewska, która przyznała, że propozycja lublińskiego teatru należy do jej ulubionych.