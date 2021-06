"Czułam, że powinnam zrobić coś więcej dla moich młodszych fanek". Karolina Czarnecka o Projekcie "Córy".

Platforma "Córy" wystartowała 9 czerwca. W tym samym dniu miała miejsce premiera teledysku do utworu Karoliny Czarneckiej o tym samym tytule. Warstwa liryczna kompozycji skierowana jest do najmłodszych fanek artystki.

- Na moje koncerty zaczęły przychodzić nastolatki, często to były też młodsze dziewczynki z rodzicami lub w grupach i poczułam, że muszę zrobić dla nich coś więcej. Zwykle pisałam teksty z myślą o osobach starszych, dorosłych, teraz postanowiłam stworzyć coś skierowanego stricte do moich młodszych fanek. Tak narodził się pomysł piosenki "Córy - tłumaczy Karolina Czarnecka - artystka, wokalistka i performerka, związana z Białymstokiem, choć na co dzień mieszka w Warszawie.