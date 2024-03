Tegoroczna edycja programu Bardzo Młoda Kultura zainaugurowana. Działacze i animatorzy kultury wzięli udział w szkoleniu. A co w tym roku

- Bardzo się cieszę, że kolejne inicjatywy organizowane przez Narodowe Centrum Kultury mają szansę zaistnieć także w naszym województwie - twierdzi Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora do spraw technicznych Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, uczestniczka szkolenia. - Jestem bardzo ciekawa możliwości realizowania tego typu wydarzeń finansowanych w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura przez nasze lokalne instytucje. Ale to, co dzisiaj też mnie bardzo zainteresowało i z czego bardzo się cieszę, to fakt, że Podlaski Instytut Kultury wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom instytucji kultury. I, że będziemy mieli szansę zapoznać się z założeniami nowej ustawy, której nowelizacja weszła w życie, a która obliguje instytucje kultury do wprowadzenia specjalnych regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony osób małoletnich. Myślę, że jest to bardzo ważne zagadnienie, z którym my jako instytucje musimy się zmierzyć i bardzo cieszę się, że Podlaski Instytut Kultury wpadł na taki pomysł i będziemy mieli dzisiaj szansę dowiedzenia się czegoś więcej, zapoznania się z założeniami, ale też z rozwiązaniami prawnymi, które pomogą nam wprowadzić wewnętrzne regulacje w tym temacie.