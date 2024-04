Nasz Patronat. Wystawa "Uwolnij Kreację" już od piątku, 26 kwietnia w operze. Będzie można zobaczyć prace 13 artystów. Warto się wybrać

Prace powstały w czasie warsztatów malowania intuicyjnego Vedic Art. Są unikalne, żywe i oddziałują na odbiorcę budząc cały wachlarz emocji, a czasem nieuświadomionych potrzeb, np. bliskości z samym sobą. Zajęcia Vedic skierowane są do wszystkich poszukujących jeśli chodzi o szukanie nowych dróg rozwoju osobistego i własnej kreatywności. Organizatorkami są:

Naszą intencją jest zainspirowanie wszystkich gotowych na to osób do wyrażania siebie z jak największą radością wynikająca z miłości do samego siebie, po to, by żyło się łatwiej - mówi Marta Konert, jedna z organizatorek wydarzenia. - Zapraszamy serdecznie do wspólnej podróży w kreatywność. W stanie kreacji wszystko jest możliwe, bo to nasz naturalny stan.