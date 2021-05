Białystok. Bitwa o ulicę Łupaszki. Radni z komisji Bezpieczeństwa i Samorządności przeciwko zmianie patrona. Chcą tego niektórzy mieszkańcy

Ulica Łupaszki zmieni nazwę na Podlaską? Tego chce część mieszkańców Białegostoku

Ulica jest bardzo kłopotliwa w stosowaniu. Z tego powodu większość ludzi się jeszcze nie przemeldowała, bo jak wypełniają dokumenty, to jej nazwa nie mieści się w rubrykach. A jak wiadomo w urzędach nie można stosować skrótów. Kłopoty mają też dostawcy, którzy nie wiedzą gdzie jeździć z towarem, bo nazwa jest długa do zeskanowania. Popełniane są też błędy w jej pisowni, a przez to wszystkie dokumenty są nieważne - wyliczała pani Ania, przedstawicielka inicjatorów uchwały obywatelskiej, na czwartkowym [20.05.2021] posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i samorządności. To jej do opinii przekazał przewodniczący rady miasta obywatelski projekt zmiany nazwy ulicy mjr Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko na Podlaską.

Czytaj też: Białystok. Bój o Łupaszkę. Kolejna próba zlikwidowania ulicy majora Zygmunta Szendzielarza. Już na majowej sesji rady miasta [24.05.2021]