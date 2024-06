XXI Festiwal Tańca Współczesnego Kalejdoskop. Zobacz, jakie będą atrakcje

Co jest nowe? Mam nadzieję, że nowe będą doznania, że znowu pokażemy taniec z innej perspektywy, że będzie poruszający, że widzowie będą zaskoczeni naszymi wyborami, ale przyjemnie zaskoczeni. Mamy nadzieję, że zainteresujemy festiwalem bardzo różną publiczność, ponieważ wydarzenia, które organizujemy wokół spektakli są skierowane do wszystkich - do rodzin, do seniorów, do osób ze szczególnymi potrzebami - mówi Karolina Garbacik, organizatorka festiwalu.