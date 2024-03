Wybory samorządowe 2024. KWW Spoza Sitwy podaje przykłady niepotrzebnych wydatków i podkreśla, że wydatki muszą być racjonalne

Łąki kwietne są realizowane za gigantyczne pieniądze. Wzięliśmy doniesienia prasowe z tutejszego dziennika odnoszące się do 2022 roku. Za 10 ha łąk kwietnych magistrat zapłacił 2,7 mln zł. Za posianie mieszanki kwiatów. (...) Gdybym ja jako przedsiębiorca miał do zrealizowania takie zadanie, to wydałbym na to kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy złotych zważywszy, że miasto posiada zasoby i pracowników. W granicach wynagrodzeń etatowych można obsłużyć takie wydatki. Oceniamy, że to jest miś zasługujący na szczególną nagrodę - mówił Stanisław Bartnik.