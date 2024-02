Teatr Dramatyczny świętuje urodziny Fryderyka Chopina. Z tej okazji spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” obejrzymy w promocyjnej cenie

„Pani Pylińska i sekret Chopina” to sztuka, która ukazuje, w jaki sposób muzyka kształtuje paletę naszych emocji oraz stosunek do otaczającego nas świata, a zwłaszcza do drugiego człowieka. Spektakl przedstawia sylwetkę Fryderyka Chopina - wielkiego kompozytora, który jest nie tylko mistrzem, ale przewodnikiem i nie tyle po świecie muzyki, ile po życiu w ogóle.

Bohater przedstawienia - Éric podczas muzycznych spotkań ze swoją nauczycielką – Panią Pylińską, zgłębia rozmowy o kompozytorze, o jego pasji, a przede wszystkim o wrażeniach, uczuciach oraz emocjach, które wywoływał i nadal wywołuje. W postać Érica - w przedstawieniu wyreżyserowanym przez Adama Opatowicza - wciela się Michał Przestrzelski. Aktorowi na scenie towarzyszą Arleta Godziszewska, Agnieszka Możejko-Szekowska i Kamila Wróbel-Malec.