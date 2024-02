Radni KO: Niech mieszkańcy ocenią w ankiecie pracę samorządu i zarządu województwa

Audyt #DlaPodlaskiego - tak nazywa się strona z ankietą, którą przygotowali radni KO. Zawiera ona cztery bloki tematyczne (zakładki) z pytaniami do mieszkańców, które dotyczą: PKS Nova, ochrony zdrowia, kultury i funduszy europejskich.

- Każdy z mieszkańców województwa podlaskiego będzie mógł ocenić to, co działo się przez ostatnie pięć lat w urzędzie marszałkowskim. Chcemy przybliżyć mieszkańcom to, czym zajmuje się samorząd województwa, jakie jednostki nadzoruje i pozwolić mieszkańcom wyrazić opinię o działaniu tych jednostek. Przygotowaliśmy cztery specjalne zakładki, by każdy z mieszkańców mógł „zaudytować” jakość usług, z którymi się spotkał, problemy (np. jakość obiadów w szpitalach), braki itp. - informował podczas poniedziałkowej (21.02) konferencji szef klubu radnych KO i współautor ankiety Karol Pilecki.

Czytaj również: