Dyskusja nad podwyżkami opłat za egzaminy na prawo jazdy wstrzymana

Zaproponowana podwyżka opłat za egzaminy na prawo jazdy

Na 62. Sesji radni wojewódzcy mieli zdecydować o podniesieniu wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Koszt egzaminu teoretycznego miałaby wzrosnąć o 6 zł (z 50 zł na 56 zł), egzaminu praktycznego na kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T o 23 zł (z 200 zł na 223 zł) i praktycznego na kategorie B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E o 79 zł (z 200 zł na 279 zł). Swój przeciw wobec podwyżek wyrazili radni opozycyjni.

Zobacz, co się działo podczas poniedziałkowej sesji

Głosowanie nad wycofaniem punktu o podwyżkach

Marszałek Kosicki: "Uważamy, że tych podwyżek nie powinno być i nie powinny się w tym miejscu znaleźć"

Uważamy, że tych podwyżek nie powinno być i nie powinny się w tym miejscu znaleźć. My w przeciwieństwie do państwa jesteśmy w stanie przyznać się do błędu i tyle. Sprawa jest oczywista. Nie ma żadnego problemu - tłumaczył wycofanie się z podwyżek marszałek Kosicki.

Wątpliwości formalno-prawne

Dodatkowo dyrektor departamentu Infrastruktury i Transportu Zbigniew Piotrowski przekazał, że są wątpliwości prawne co do podwyżek. Nie ma zgodności co do tego jakiej wysokości mogą być podwyżki ani kiedy je należy wprowadzić.