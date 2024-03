Kandydat KO do sejmiku: Decyzje władz województwa nie uwzględniały w decyzjach potrzeb miasta

- Marszałek Artur Kosicki podsumowując sukcesy samorządu województwa w mijającej kadencji wskazał, że na potrzeby mieszkańców, w tym m.in. na inwestycje przekazano 5 mld 600 mln zł. Z tej kwoty Białystok otrzymał do wydatkowania na potrzeby miasta i jego mieszkańców 178 mln zł, co stanowi 0,3 proc. sumy, o której mówił pan marszałek Kosicki – poinformował Łukasz Prokorym, przewodniczący Rady Miasta Białystok mijającej kadencji.

A to stolica województwa napędza jego rozwój i świadczy całemu regionowi i jego mieszkańcom usługi dotyczące spraw pracowniczych, ochrony zdrowia czy kultury. - W Białymstoku mieszka jedna czwarta mieszkańców Podlaskiego, więc właściwa kwota, która powinna zostać naszemu miastu przekazana do zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców to 1 mld 400 mln zł. - Tymczasem kwota, którą otrzymaliśmy jest mniejsza od deklarowanej o ponad 1 mld 200 mln zł – wyliczał kandydat KO do podlaskiego sejmiku i dodał:- Warto więc postawić pytanie, gdzie te pieniądze?