Podlasianie chcą międzynarodowego portu lotniczego, a marszałek prosi o pomoc rząd

Jak oznajmił, w związku z planami zaniechania budowy CKP, napisał do premiera Donalda Tuska list: - Wnioskuję w nim o to, żeby zmienić obecne dokumenty strategiczne państwa polskiego i wpisać do nich inwestycję, polegającą na budowie lotniska regionalnego w województwie podlaskim tak, jak tego chcą mieszkańcy naszego regionu – mówił podczas środowej (3.04) konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku marszałek Artur Kosicki.

Dodał, że tak ważna inwestycja nie może się obyć bez wsparcia budżetu państwa, tym bardziej, że lotnisko na pewno będzie miało wpływ na rozwój Podlaskiego. Nie wykluczył jednocześnie, że współpracy przy powstaniu lotniska na Krywlanach, ponieważ tę inwestycję trzeba dokończyć.

