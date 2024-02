Awantura o PKS Nova na sesji sejmiku województwa podlaskiego. Radny klubu PiS: odwołać prezesa spółki

Radny PiS: To jest haniebnie Panie prezesie

Zanim radni zebrali się na sesji, w południe do sytuacji PKS Nova odniósł się zarząd województwa. – Sytuacja w spółce jest stabilna – poinformował marszałek Artur Kosicki podczas konferencji prasowej. Była ona odpowiedzią na zarzuty radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej odnośnie m.in. stanu taboru czy sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa.

– W mojej ocenie wszystkie problemy związane z PKS-em rozpoczęły się od momentu, gdy 24 maja 2016 r. zarząd województwa rozpoczął działania zmierzające do połączenia spółek – mówił Artur Kosicki, podkreślając, że stosowna uchwała została wówczas przyjęta jednogłośnie.

Odnosząc się do zarzutu sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa, marszałek poinformował, że w latach 2016-2018 ówczesny zarząd PKS sprzedał majątek na ponad 36 mln zł. Dla porównania w latach 2019-2024 była to kwota niespełna 4 mln zł, czyli prawie 10-krotnie mniej.