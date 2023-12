Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku świętuje. Z okazji przyznania Nagrody Muzealnej Rady Europy. Wyróżnienie odbierze w maju 2024 roku

– To dla nas wielki zaszczyt. Otrzymane wyróżnienie potwierdza naszą misję tworzenia europejskiej instytucji, poświęconej historii i pamięci obywateli polskich zesłanych na Sybir. Traktujemy tę nagrodę jako dowód, że idziemy w dobrym kierunku. Już teraz jesteśmy mentorem dla innych muzeów w kraju i za granicą. I cały czas się rozwijamy, aby być placówką na miarę XXI wieku – podkreślił we wtorek 19 grudnia dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.

Do nagrody Muzeum Sybiru zgłosił poseł

Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich przyznawane przez Europejskie Forum Muzeów (EMF) od 1977 roku. Jej celem jest docenienie najważniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.