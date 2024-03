Festiwal Tkactwa Podlaskie Sploty z dofinansowaniem z ministerstwa. V edycja imprezy już niebawem. Zobaczcie co się będzie działo

Podlaskie Sploty to przedsięwzięcie, które chroni tradycyjne tkactwo w najbardziej skuteczny obecnie sposób - upowszechniając to dawne rzemiosło. Podlaski Instytut Kultury od wielu lat przekonuje mieszkańców regionu i Polski, że dawne wzory i techniki tkackie są piękne, cenne, warto je poznawać, uczyć się ich i kontynuować stare rzemiosło. W ten sposób z roku na rok powiększa się grono osób, które potrafią tkać.

Bardzo cieszy fakt, że do tkactwa garną się młode osoby mówi Krystyna Kunicka z Podlaskiego Instytutu Kultury, koordynatorka projektu. - To one zapisują się na warsztaty, kupują krosna. Wiele młodych tkaczek, które przez dwa, trzy lata uczestniczyły w naszych zajęciach, teraz otwiera swoje pracownie, wiąże swoją przyszłość właśnie z tkactwem, Dla nas to znak, że tradycyjne tkactwo w naszym regionie ma się dobrze, nie zginie i że nasza praca przynosi efekty.