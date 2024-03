Dębowski obiecuje modernizację miejskiego targowiska i mówi, że wie, jak to zrobić

Jak mówili, kiedyś to miejsce kwitło, a dziś marnieje: - Wiele osób zapyta dlaczego znowu mówimy o Kawaleryjskiej? Dlatego, że to temat nam bliski, mamy na to targowisko pomysł i wiemy jak to zrobić, a wreszcie nam się po prostu chce. Wierzymy, że to miejsce może na nowo tętnić życiem – mówiła Katarzyna Siemieniuk, która ponownie walczy o mandat radnej miejskiej.

- Jako przyszły prezydent obiecuję zmodernizować targowisko miejskie przy ulicy Kawaleryjskiej, wielokrotnie zabiegaliśmy o to do urzędującego obecnie prezydenta – który jest prezydentem już od 18 lat. Nie był w stanie tego zrobić. My wiemy, jak to zrobić i to zrobimy – mówił Henryk Dębowski.

