Ciekawa wystawa sztuki użytkowej już 1 marca. Będzie można zobaczyć niezwykłe obrazy i dopasowane do nich... lampy! Warto się wybrać

18.18 to liczba anielska - tłumaczy Joanna. - Te liczby przychodzą do mnie, i do mnie mówią. Jeśli ktoś się tym interesuje, to wie, że takie liczby mają swoje przesłania. Do mnie też zaczęły przychodzić i dlatego też powstała ta kolekcja, w której pojawiły się kamienie i minerały. Oprócz tego, że mają walory estetyczne, piękny kolor, kształt i są po prostu dekoracyjne, to mają moc energetyczną.