Białystok. Ulica Spadochroniarzy na Krywlanach? Chce tego przewodniczący rady miasta. Gmina nie ma pieniędzy na jej budowę

Zwrócił się do mnie Zarząd VI Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku z prośbą o nadania drodze położonej w pobliżu lotniska Krywlany nazwy ul. Spadochroniarzy – napisał w interpelacji Łukasz Prokorym, przewodniczący rady miasta Białystok. - Czy jest możliwe nadania wskazanej nazwy w proponowanej przez wnioskodawców lokalizacji.

Radny dołączył do interpelacji mapkę z lokalizacją proponowanej do nazwania ulicy. Wynika z niej, że nowa ulica znajdowałaby się w pobliżu ul. mjr Michałowskiego. W sąsiedztwie nie brakuje też innych ulic nawiązujących nazwami do lotnictwa czy żołnierzy ( m.in. Dywizjonu 303 czy Czesława Hake).

Z odpowiedzi urzędu miejskiego wynika, że jest objęta jest decyzja z 15 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „budowie drogi gminnej (…) w ramach układu drogowego w rejonie „Toru Wschodzący Białystok — odcinek II”.