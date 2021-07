Białystok. Podlaska Oktawa Kultur po raz trzynasty na Rynku Kościuszki. Cztery dni wielkiego folkowego grania (zdjęcia)

Białystok będzie rozbrzmiewał pieśniami inspirowanymi twórczością ludową, ale też i będą występy zespołów folkowych. Niektóre po raz pierwszy przyjadą do Białegostoku. Mam nadzieję, że mieszkańcy całego regionu przyjadą w te dni, by posłuchać na Rynku Kościuszki tego, co będzie brzmiało - zapraszał we wtorek [6.07.2021] wicemarszałek Stanisław Derehajło. - Bazując na naszej tradycji i tożsamości narodowej będziemy pozywali jak można wejść w przyszłość z nowymi formami twórczości. To zawsze inaczej brzmi jeśli usłyszy się oberek czy polkę podlaską w pięknej aranżacji zespołu folkowego.